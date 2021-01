Identificato il cadavere sulla scogliera: è una donna di 58 anni - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

È una donna di 58 anni il corpo ritrovato domenica 27 dicembre, in avanzato stato di decomposizione, sulla scogliera a Ostia, vicino all’Idroscalo. Fondamentali per l’identificazione sono stati i rilievi dattiloscopici della Polizia scientifica. La salma era stata traslata all’istituto di Medicina Legale del Policlinico Agostino Gemelli.

È stato appurato, da parte degli investigatori, che la vittima risiedeva in Italia da circa 20 anni ed aveva regolare permesso di soggiorno. Aveva lavorato come badante e si era trasferita vicino al fiume Volturno, in Campania. Nell’abitazione della donna, che non aveva precedenti, sono stati rinvenuti i documenti. Il figlio ne aveva denunciato la scomparsa.

Proseguono le indagini da parte del X Distretto.