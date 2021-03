Ida Rossi: "Volontariato appannaggio di pochi, Grando tace e manca un tavolo operativo" - Terzo Binario News

“L’ingresso della nostra Regione in zona rossa unito alle crescenti difficoltà di molte famiglie, rende necessari interventi continuativi da parte delle associazioni di Volontariato Sociale del territorio.

Siamo ormai abituati al silenzio di Palazzo Falcone su quanto concerne l’emergenza Covid19. Tuttavia, questo è un tema su cui Grando non può tacere. È necessario che il Sindaco recepisca le norme previste dal’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, per consentire a tali realtà di proseguire con il proprio lavoro coprendo un gap regolamentare che lascia sospesi i limiti entro cui sono chiamati a muoversi nel rispetto delle norme imposte.

Ciò a cui assistiamo in questi giorni, invece, è il rilancio di interventi di volontariato a macchia di leopardo, escludenti, che non possiamo esimerci dal sottolineare. Esattamente come un anno fa, solo alcuni gruppi, operando in assenza di atti pubblici e fuori da regole condivise da stabilirsi attorno a un tavolo operativo (ad oggi mancante), assumono il primato degli aiuti alle famiglie, in termini di raccolta alimentare, a discapito delle realtà organizzate del territorio, costrette a rivedere le proprie attività in attesa di notizie dal palazzetto comunale.

Se si è davvero interessati ad affrontare l’emergenza sociale, con la sola finalità di rendere meno dura la vita di singoli e famiglie in difficoltà, perchè, ad ora, il Sindaco Grando non ha proceduto con l’opportuna ordinanza per permette a tutte le realtà organizzate di continuare ad operare, raggiungendo così il più ampio bacino d’utenza possibile?

Perchè non ha convocato il tavolo già richiesto a gran voce lo scorso anno e auspicato dalla circolare del Ministro stessa? Come consiglieri del gruppo Movimento Civico Ladispoli Città e come cittadini, chiediamo a gran voce che l’amministrazione non perda altro tempo e che, nelle prossime ore, metta in campo atti concreti, necessari a tutelare i volontari nello svolgimento di un lavoro silenzioso ed essenziale, nel pieno delle regole ed entro confini certi.

“Il bene si fa in silenzio tutto il resto è palcoscenico” che non aiuta la città a superare questo momento devastante”.

Ida Rossi