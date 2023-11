“Icaria, Ikaria: psicofarmaco”, in Sala Ruspoli a Cerveteri i libro di Ennio Lagarpesi e Gianna Pirolese • Terzo Binario News

Giovedì 9 novembre alle ore 18:00 presso la Sala Ruspoli a Cerveteri.

Il libro in due tomi, edito dalla casa editrice Albatros, ha come protagonista un diplomatico in servizio in un disastrato paese del terzo mondo. Improvvisamente, seri eventi e decisioni non procrastinabili, innescano un thriller con contorni politico-economici intrecciati ad una storia d’amore ai limiti del pericolo. Lo scenario si allarga progressivamente a personaggi sempre più numerosi, in un quadro composito di problematiche di tutti i tempi. Ci attende così un crescendo di tensioni con un finale ad effetto. Il romanzo, oltre a dare uno spaccato della vita diplomatica del protagonista nel suo percorso sentimentale, psicologico, filosofico, politico e religioso, ambisce a fornire risposte sul senso della vita, fatta di bilanci dai toni nostalgici e aspirazioni da concretizzare, fra riflessione e azione, fra monologhi e dialoghi ricorrenti, fra Oriente e Occidente, fra il senso tragico dell’esperienza umana e l’ilarità di situazioni buffe e personaggi risibili.

Gli autori Ennio Lagarpesi e Gianna Pirolese, preferendo usare i loro pseudonimi, hanno designato quale loro referente il loro consulente diplomatico Angelo Persiani. Sarà infatti proprio il diplomatico Angelo Persiani, ex ambasciatore italiano – ora a riposo – in Uzbekistan e Tagikistan nonché in Svezia tra il 2003 e il 2012, oltreché essere stato curatore dei rapporti per il Ministero degli Esteri dei rapporti con l’Africa sub-Sahariana e con i Paesi Occidentali”, a presentare l’opera “Icaria, Ikaria: psicofarmaco”.

La partecipazione è libera e gratuita.

Sala Ruspoli – Piazza Santa Maria – Cerveteri