Ic Octavia: tre classi di Bertolotti spostate nel plesso di Monte Arsiccio causa "piogge torrenziali riversate sulla scuola" - Terzo Binario News

“A causa delle piogge torrenziali che si sono riversate sulla nostra scuola durante la pausa natalizia, siamo costretti in emergenza e per motivi di sicurezza, a spostare, sentito il Consiglio d’Istituto, le seguenti sezioni a tempo ridotto 3C, 4C e 5C di Bertolotti presso il plesso di Monte Arsiccio di via Domenico Ciampoli nelle

aule situate al primo piano, fino a nuova comunicazione”. Così il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Octavia.

“Il servizio mensa sarà garantito come da calendario” ha aggiunto. Sulla vicenda è intervenuto Julian Colabello, consigliere del Partito democratico nel Municipio XIV: “È arrivata una nota dell’istituto Octavia che comunicava lo spostamento di tre classi della Bertolotti per “le piogge torrenziali che si sono riversate sulla scuole”. E da dove saranno entrate queste piogge: dalle fondamenta, dalla buca delle lettere, dalla porta posteriore? No, ovviamente dal tetto”.