Iaia Forte porta "Odissea Penelope" alle pendici del Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Uno spettacolo che arriva al cuore del mare, rappresentato proprio in

riva al mare: arriva al Castello di Santa Severa, questa sera per il

Caffeina Festival 2020 Iaia Forte, una delle più apprezzate attrici

italiane di prosa, teatro, cinema e Tv. Porta alla rocca adagiata sul

mare la sua “Odissea Penelope”, una reinterpretazione, nella

drammaturgia di Giuseppe Argirò, di uno spettacolo che lei non esita a

definire “di tutti, popolare”: il grande mito omerico reinterpretato in

chiave femminile.

Perché è infatti Penelope a raccontare il viaggio di

Ulisse, con Iaia Forte che di volta in volta veste i panni dell’eroe che

sogna il suo ritorno e della sua moglie diletta che lo aspetta,

operosamente, nella sua Itaca.

“Per me il mare è l’ambiente naturale, il luogo di elezione”, spiega

Iaia Forte contattata al telefono da Terzo Binario: “Per questo non vedo

l’ora di essere al Castello di Santa Severa, un luogo che ho finalmente

l’occasione di visitare e che tutti mi dicono essere meraviglioso. Sarà

l’occasione per raccontare una storia del mare rappresentata proprio ad

un metro dal mare, sarà una serata indimenticabile”, spiega. La sua

Odissea Penelope è prima di tutto la storia di una donna, la storia di

una protagonista femminile che prende in mano la sua situazione e il suo

destino: “Una storia familiare”, spiega, “ma che ho provato a rendere in

maniera del tutto originale”. L’appuntamento è come sempre alle Sere

d’Estate del Caffeina Festival al Castello di Santa Severa alle ore 21.