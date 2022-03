I vini rossi di Nuits-Saint-Georges sono un ottimo affare - Terzo Binario News

I ricercatissimi vini rossi Pinot Noir di Borgogna prodotti a Nuits-Saint-Georges sono potenti e complessi ed hanno prezzi più abbordabili rispetto ai cugini della Côte de Beaune.

Oltre alla celebre Beaune, la cittadina che meglio simboleggia lo spirito della Borgogna in cui il vino viene prodotto da una miriade di viticoltori è Nuits-Saint-Georges, situata all’estremo sud della prestigiosa Côte de Nuits a cui ha dato il nome.

Nuits-Saint-Georges si distingue come importante località viticola in cui commercianti e negozianti di lunga data hanno stabilito le loro attività e le loro cantine. Da queste parti si produce soprattutto vino rosso a base del pregiato vitigno Pinot Noir, che rappresenta il 97 per cento della produzione totale, con una piccola quantità di vino bianco a base di uva Chardonnay che si fa spazio tra i filari.

Un tempo, cantine come Charles Viennot, fondata nel 1735, Geisweiller, Morin, Faiveley e Bouillot acquistavano uva e vini per produrre etichette dai nomi spesso fantasiosi che talvolta usurpavano quelli delle località di famosi vigneti della Borgogna, mentre le nozioni di climat ed annata sono state utilizzate a lungo solo per i vini più famosi. La vinificazione secondo il cru o vigneto di origine fu introdotta dalla normativa creata nel 1936 per identificare le denominazioni di origine controllata, ma già dal 1892 il villaggio di Nuits aveva aggiunto al suo nome quello del suo vigneto più famoso: Les Saint-Georges.

Il Domaine Henri Gouges è uno dei principali produttori di vino della zona ed è stato il principale ispiratore di questa classificazione che ha cambiato il volto della Borgogna legando il vino al suo luogo di produzione. Il concetto di cru, e la diversità dei terroir degli appezzamenti che ne deriva, è particolarmente presente a Nuits-Saint-Georges, tagliata in due dal Meuzin, un piccolo fiume che separa la zona di “nuits-vosne”, situata al confine con il villaggio di Vosne-Romanée, e la regione “nuits-nuits”, situata più a sud. Sul versante Vosne-Romanée, i vini guardano all’illustre vicino con un carattere più morbido e speziato. Il terroir possiede una ricca base calcarea che dà vita a vini eleganti.

La parte meridionale è più ampia, molto più eterogenea ed i suoi vini rossi generalmente sono più tannici. L’elegante premier cru Les Cailles è contiguo all’intenso Les Saint-Georges, ma nonostante la vicinanza i due cru sono molto diversi. Il villaggio comprende circa 315 ettari di vigneti, di cui 150 registrati come Premier Cru e ancora nessun Grand Cru, ma alcuni produttori hanno avviato il processo per ottenere questo riconoscimento. Il numero dei Premier Cru autorizzati è 41, i più famosi sono ovviamente Les Saint-Georges, ma anche Les Vaucrains, Les Cailles e Les Pruliers. Sul lato Vosne-Romanée, ci sono anche Les Damodes, La Richemone e Les Boudots.

Dal 1962, Nuits-Saint-Georges organizza la propria asta di beneficenza Hospices de Nuits, che si svolge a marzo. Anche se i suoi vini sono molto ricercati, alla pari di quelli della Côte de Beaune, la Côte de Nuits è molto meno pubblicizzata e, nonostante il prestigio delle denominazioni, i vini hanno prezzi molto più abbordabili. Ne sono un esempio bottiglie come il vino 1er Cru Les Porets del Domaine Vincent Ledy che può essere acquistato presso l’enoteca online Svino.it a 75 euro ed il vino 1er Cru Clos de l’Arlot della cantina Domaine de l’Arlot che ha un prezzo di mercato che si aggira sui 120 euro a bottiglia.