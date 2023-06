I vantaggi economici del noleggio auto a lungo termine per i viaggiatori frequenti • Terzo Binario News

In questi ultimi anni sempre più persone hanno optato per il noleggio, in cerca di soluzioni per la mobilità. In particolare, tra le varie forme di contratto, ha riscontrato parecchio successo il noleggio a lungo termine, una soluzione particolarmente adatta a chi viaggia frequentemente, in quanto consente di risparmiare e avere sempre a disposizione un veicolo sicuro e affidabile.

Se ci si sta chiedendo cos’è il noleggio a breve termine e quali sono i vantaggi che comporta, questo articolo potrà risultare molto utile.

Questo contratto prevede che una società di noleggio fornisca una vettura, per un periodo di tempo che in genere va dai 24 ai 60 mesi, a fronte di un canone mensile fisso, in cui sono inclusi dei servizi.

Quali sono le caratteristiche del noleggio a lungo termine?

Il primo elemento che viene in mente quando si pensa al noleggio auto a lungo termine è quello economico. Infatti, noleggiare una vettura a lungo termine consente di evitare preoccupazioni riguardo assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale. Queste spese, infatti, sono tutte incluse nel canone mensile fisso, che permette di non avere mai sorprese nel tempo. Oltre a queste cose non ci si dovrà preoccupare della svalutazione dell’auto, in quanto alla fine di un contratto, si potrà scegliere di cambiare mezzo o di chiudere il contratto, senza nessun obbligo, né possibilità, di riscattare il veicolo. Il canone è fisso durante la durata del contratto, ma può variare da persona a persona, in base alla loro necessità e scelte. Gadget particolari, auto più lussuose e servizi aggiuntivi fanno aumentare il costo del canone. Oltre questo, la possibilità di fornire un anticipo, permette di vedere la propria spesa mensile diminuire.

Ma c’è molto altro: per chi viaggia spesso è molto importante guidare un veicolo sicuro e affidabile. Il parco auto dell’autonoleggio viene aggiornato periodicamente, quindi offre una vasta gamma di veicoli di ultima generazione dotati di tutte le comodità e altamente sicuri e affidabili. Potrete inoltre scegliere di aggiungere dei servizi aggiuntivi come, ad esempio, il cambio gomme in base alla stagione.

Un altro vantaggio è sicuramente quello di poter guidare l’ultimo modello del vostro marchio preferito oppure scegliere ogni volta un veicolo differente se si ama cambiare.

Un’auto sempre aggiornata

Avere la possibilità di guidare una macchina sempre aggiornata, cioè che possiede tutte le ultime tecnologie tempo fa poteva sembrare un sogno. Grazie al noleggio a lungo termine si possono guidare delle vetture dotate di accessori come il sistema di infotainment, il controllo automatico della temperatura, i sensori di parcheggio e prossimità, oppure il sistema di navigazione di ultima generazione. Grazie a queste tecnologie si può avere un veicolo più sicuro e affidabile, oltre che rendere più semplice e divertente la guida. A ogni scadenza del contratto si potrà scegliere, alla consegna dell’auto, se rinnovare con quella che si sta utilizzando oppure se scegliere una nuova più moderna. Infatti, questa soluzione permette di avere a disposizione gli ultimi modelli usciti sul mercato e accontenta sicuramente ogni esigenza del guidatore.