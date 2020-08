I turisti dalla Sardegna: "Al drive in di Civitavecchia tamponi solo con prescrizione medica ma nessuno ce lo ha detto" - Terzo Binario News

Un vacanziero al rientro: “Nessuna informazione in partenza o durante la navigazione, nemmeno la misurazione della temperatura”

I turisti che al porto di Civitavecchia scendono dalle navi, di ritorno dalle vacanze in Sardegna, si trovano davanti il drive in di largo della PAce.

Un conforto, perché pensano di potersi fare i tamponi e quindi sapere se affetti da Cororonavirus o no. In realtà, i tampono sono ben pochi rispetto ai vacanzieri.

Questo perché nessuno dice, né in partenza, né durante la traversata, che per essere sottoposti a controllo servono codice fiscale, test sierologico già eseguito e soprattutto prescrizione medica dematerializzata. In altre parole, senza l’impegnativa del medico di base è inutile fare la fila.

Il guaio è che ciò si scopre soltanto arrivando al drive in, come racconta un turista di ritorno dall’Isola: “Sebrava tutto così bello ed efficiente alle 6 di stamani. Nessuno in coda, tutto tranquillo, salvo scoprire che serviva al drive in non c’era nessuno che desse informazioni se si esclude il cartello all’ingresso: ‘Senza prescrizione niente prelievo’. Quindi con la famiglia siamo venuti via senza fare i tamponi. In altre parole, anche volendo, il tampone non si può fare.

Non solo: sul traghetto eravamo tutti ammassati, tranne chi come noi aveva prenotato una cabina ma non c’è stato alcun controllo medico e nessuna misurazione di temperatura” la conclusione del turista.