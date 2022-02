I tributi di Ladispoli cercano Caf, avvocati tributaristi e commercialisti - Terzo Binario News

Pubblicata una manifestazione di interesse rivolta ai Caf e ai professionisti (avvocati tributaristi e commercialisti) per la stipula di convenzione con il Comune di Ladispoli per l’utilizzo del portale dei tributi per la gestione integrata delle imposte di spettanza comunale.

Per consentire a tutti i cittadini di servirsi di punti di assistenza/supporto per la registrazione, le consultazioni, la presentazione di istanze e le effettuazione di varie operazioni telematiche inerenti i tributi locali quali IMU, TASI E TARI, il Comune di Ladispoli intende acquisire, attraverso l’avviso una manifestazioni di interesse per la stipula di convenzioni da parte dei CAF (centri Assistenza Fiscale) aderenti alla Consulta Nazionale dei CAF interessati, dei Commercialisti e degli Avvocati specializzati in ambito tributario, aventi sedi operative nel territorio comunale, finalizzate a disciplinare le attività fra Ente e i predetti assistenti fiscali nell’ambito delle procedure volte alla trasmissione e alla gestione telematica dei tributi di competenza del Comune.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere inviata, mediante l’allegato A comprensivo di tutta la documentazione, all’indirizzo pec del Comune comunediladispoli@certificazioneposta.it.

Per visionare l’avviso, allegato A, allegato B, allegato C, allegato D

https://www.comunediladispoli.it/portale-dei-tributi-manifestazione-dinteresse-rivolta-a-caf-avvocati-tributaristi-e-commercialisti/notizia?fbclid=IwAR2QqSYTknbiTD3tz4LkxLX5JH0xz0vbci1UD4FTXzLa92_ll-I3g7xbODY