I tir di Civitavecchia tornano in strada e i pescherecci a largo - Terzo Binario News

Gli autotrasportatori sospendono la protesta, a patto che “le commesse rispettino il tabellario minimo ministeriale”; le barche per ora lavorano

Tir (forse) in strada e pescherecci in mare. Sega i passo la protesta di autotrasportatori e pescatori, che lunedì avevano bloccato le merci.

In realtà i problemi restano, visto che gli approvvigionamenti non arrivano però dipenderà dalle committenze e dall’imposizione degli autisti: se verrà corrisposta la cifra minima indicata dal Ministero in 1,62 al km allora i tir si muoveranno ed è probabile che ciò accada.

I pescatori invece ieri sono usciti e molto probabilmente lo faranno anche oggi, anche se controvoglia, avendo il gasolio a bordo.

Intanto dal punto di vista sindacale scoppia la polemica, sollevata da Patrizio Loffarelli del Cac: “Non si è visto alcun cenno dalle istituzioni in questa nostra vertenza che al contrario ha messo in luce la totale indipendenza della categoria dalla politica. Sono stato solidali con noi solo Cgil, Autorità di Sistema Portuale e forze dell’ordine. Abbiamo scritto una lettera all’assessore regionale ai trasporti Mauro Alessandri, ma non ci ha risposto”.