I soci Trc: "Ecco perché Serafini sì e Grasso no" • Terzo Binario News

“Ci vediamo costretti a intervenire nuovamente sulle questioni legate al futuro della cooperativa Trc Telecivitavecchia alla luce di alcuni articoli apparsi sulla stampa sui quali avremo comunque modo di fare ulteriori considerazioni in altre sedi.

In uno degli articoli in questione, viene giudicata incomprensibile la nostra scelta di “insorgere” privilegiando la proposta del signor Serafini rispetto a quella del signor Grasso.

La motivazione è talmente semplice che ci sembra ridicolo anche parlarne.

Ci sentiamo enormemente più tutelati dalla presenza di un vero imprenditore rispetto a quella di un dipendente dell’Autorità Portuale che ha anche una società di comunicazione, di chi è stato candidato sindaco e che annuncia di volerlo fare di nuovo, a differenza di chi, in maniera trasparente fa l’imprenditore e non ambisce ad incarichi né a cariche politiche. Oltretutto, avendo avuto modo di leggere i bilanci delle società dei soggetti in questione, che non stiamo qui a specificare nel dettaglio, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi che esiste una enorme differenza di capacità economica tra i due soggetti.

A noi lavoratori, che abbiamo vissuto e viviamo una situazione di precarietà, questo interessa e non altro. Le beghe e le aspirazioni politiche le lasciamo agli altri, così come le bugie delle quali si potrà eventualmente rispondere”.

I soci lavoratori

Dario Curcio

Alessandra Sacco

Marco Mondelli

Adrian Montagnani

Maria Luisa Tufoni