I ragazzi delle terze medie al liceo “Pertini” di Ladispoli per un giro di orientamento • Terzo Binario News

“Sono stati attenti e partecipi, i ragazzi delle terze medie che hanno preso parte alle iniziative di orientamento del Liceo “Pertini”.

Il loro coinvolgimento nelle attività proposte dai docenti della scuola diretta dalla DS Prof.ssa Fabia Baldi segna il gradimento delle lezioni per introdurre le materie costitutive, degli esperimenti di fisica e chimica che si sono svolti nei laboratori e le attività di Motoria nella palestra dell’istituto di via Caltagirone.

Dopo gli appuntamenti di novembre, ci saranno altre occasioni per conoscere l’offerta formativa del “Pertini”: un’altra mattinata di incontri è prevista per il 30 novembre, mentre a dicembre, nei giorni 1, 7, 15 e 21, dalle 15,00 alle 16,00, sarà possibile visitare le due sedi della scuola: la centrale, in via Caltagirone, sede del Liceo Classico, Scientifico tradizionale e Cambridge, e la sede distaccata del Linguistico, in Piazzale Nazario Sauro.

A fare da guida ai ragazzi, accompagnati dai loro genitori, ci saranno docenti e studenti dei quattro indirizzi di studio. Le famiglie che vorranno prendere parte a tali incontri potranno prenotarsi tramite email all’indirizzo: orientamento@liceopertiniladispoli.edu.it entro i tre giorni precedenti l’incontro, indicando una preferenza nella data (per il 1 dicembre i posti sono già esauriti).

Anche a gennaio ci saranno altre due giornate di lezioni laboratoriali, con le stesse modalità di novembre, mentre nella settimana dal 9 al 13 gennaio verranno proposti gli sportelli pomeridiani sulle materie di indirizzo (Matematica e Fisica, Scienze, Latino e Greco, Inglese, Francese e Spagnolo).

Un appuntamento importante è previsto per sabato 14 gennaio 2023, giornata dell’open day che si svolgerà in presenza, in Aula Magna, e sarà suddiviso in 3 fasce orarie, una per ogni indirizzo di studio:

ore 9-10 Indirizzo Scientifico;

ore 10.30-11.30 Indirizzo Classico;

ore 12-13 Indirizzo Linguistico (questo ultimo incontro sarà svolto direttamente nella sede succursale).

Tutte le informazioni aggiuntive, compreso il calendario degli sportelli disciplinari, sono facilmente reperibili sul sito della scuola, https://www.liceopertiniladispoli.edu.it/, cliccando sulla locandina delle “Giornate di Orientamento”.

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabia Baldi