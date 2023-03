I ragazzi della D’Acquisto alla Fiera di Roma con la Cerveteri Padel Academy • Terzo Binario News

Gli studenti delle scuole medie della Salvo D’Acquisto di Cerveteri oggi saranno impegnati in gita scolastica alla nuova Fiera di Roma, accompagnati ovviamente dai propri insegnanti di educazione fisica più che entusiasti dell’iniziativa aperta dall’organizzazione della PIX a tutte le scuole primarie e secondarie della città di Roma, e divulgata sul nostro territorio dalla Cerveteri Padel Academy, scuola FITP, che ha colto l’occasione per non fare perdere l’iniziativa anche agli studenti della propria città.

“PADEL ITALY X-PERIENCE” è la prima manifestazione globale dedicata al gioco del Padel organizzata a Roma. 20000 mila metri quadrati, due padiglioni, il meglio del padel italiano e tre giorni di eventi creati attraverso il coinvolgimento di tutti i praticanti e appassionati, dei circoli, delle scuole, delle famiglie e degli operatori del settore.

Gli studenti, con ingresso totalmente gratuito, potranno usufruire di sessioni di prova di gioco del padel in campo con istruttori federali e personale dedicato durante tutto l’arco della mattinata inoltre potranno svagarsi e divertirsi con tutte le attrazioni presenti nell’evento e conoscere al meglio la disciplina.

“Saremo in fiera per tutto il week end, partendo da domani mattina nella quale accompagneremo decine e decine di studenti nella giornata dedicata agli istituti scolastici, appena sono venuto a conoscenza della bellissima iniziativa che avevano aperto su Roma ho capito che non potevamo perdere tempo, credo non ci possa essere occasione migliore per far conoscere ai ragazzi una nuova disciplina sportiva.

Loro sono il futuro e l’impatto sociale che ha questo sport su tutte le persone di qualsiasi età è a dir poco straordinario. Tutti gli appassionati invece che vogliono visitare l’Expo potranno contattarci sui nostri canali Social, li troveranno tutte le info sull’evento.” Queste le parole del Direttore Tecnico della Cerveteri Padel Academy, Matteo Di Berardino.