I ragazzi del Liceo Galilei di Civitavecchia nella Giuria al Prix Goncourt des Lycéens • Terzo Binario News

Importante ruolo internazionale per i ragazzi del Liceo Galilei. Creato nel 2013 dall’Institut Français, in collaborazione con l’Académie Goncourt, “Le Prix Goncourt, le choix de l’Italie” (la scelta dell’Italia) offre l’opportunità agli studenti dei licei italiani e dei licei francesi in Italia di candidarsi per far parte della giuria incaricata di scegliere lo scrittore Lauréat del premio Goncourt.

E tra i giovani giurati liceali italiani delle 100 classi selezionate c’erano le alunne della classe IV A Liceo Linguistico Sezione Esabac Aurora De Paolis, Irene Campitiello e Giada Giannino. Le studentesse, coordinate dalla Prof.ssa Simona Borgna, dopo aver letto in lingua originale i libri degli autori finalisti del Prix Goncourt, hanno svolto un lavoro di critica letteraria in Lingua Francese esprimendo le proprie considerazioni e valutazioni personali e contribuendo alla scelta del libro vincitore della selezione.

Le studentesse hanno quindi preso parte alla cerimonia finale tenutasi presso il Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia a Roma. L’evento conclusivo ha visto la premiazione del giovane scrittore Nathan Devers, autore del libro scelto “Les liens artificiels”. Ampio spazio durante la cerimonia è stato dedicato all’interazione degli studenti con lo scrittore. Le alunne hanno formulato domande inerenti le tematiche sollevate dal libro e 5 critiche letterarie sono state scelte dall’ Institut Français, tra cui quella della nostra alunna Giada Giannino, chiamata a leggere davanti al gremito pubblico la sua recensione personale.

Molto soddisfatta della partecipazione delle studentesse al Progetto Goncourt la Dirigente Scolastica Prof.ssa Loredana Saetta, lei stessa grande amante della Letteratura.