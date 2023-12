I ragazzi del don Milani di Cerveteri raccontano il bosco di Valcanneto • Terzo Binario News

“Nell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Cerveteri, ha preso il via il progetto “Conosciamo il nostro bosco; il bosco di Valcanneto”.

Un percorso di educazione e crescita alla scoperta dell’ecosistema bosco per la salvaguardia dello stesso, che vede coinvolti diversi attori tra cui l’Associazione di volontari “Scuolambiente” e gli alunni della Scuola Primaria.

A questi ultimi abbiamo chiesto di raccontare quanto appreso dalla prima lezione con le docenti esperte Leda Bressanello e Beatrice Cantieri…. Di seguito le loro riflessioni.

“ Nella Sala Teatro della nostra scuola abbiamo assistito ad una lezione particolare grazie alle docenti Leda e Beatrice, volontarie dell’Associazione Scuolambiente. Le esperte hanno parlato del bosco di Valcanneto come di un bosco antico che bisogna rispettare. Prima di diventare un bosco era una foresta planiziale. Queste foreste occupavano la fascia costiera Laziale migliaia di anni fa ed erano composte da diverse varietà di querce. Il bosco si sviluppa vicino alla nostra scuola in una zona conosciuta come “Valle dei Canneti” attraversata dal fosso Cupino. Dopo una prima introduzione, ci hanno illustrato attraverso immagini e didascalie la flora e la fauna del bosco. Abbiamo scoperto che questo ambiente è formato da alberi con alto fusto come i lecci e le roverelle. Al tempo stesso, a causa della brutta abitudine delle persone di gettare rifiuti vegetali e potature, ci sono delle piante intruse come il banano e la yucca.

La fauna del nostro bosco è ricca di invertebrati, vertebrati ed insetti impollinatori, ma non mancano gli intrusi come i pappagalli.

Nel bosco sono stati ritrovati dei manufatti di origine sconosciuta tra cui un’antica sorgente di acqua potabile….Ci piacerebbe avere maggiori informazioni in merito.

Leda e Beatrice ci hanno spiegato che negli anni ‘90 hanno cominciato a proteggere il bosco di Valcanneto perché non sempre viene rispettato. Purtroppo c’è chi scambia il bosco per una discarica, chi abbandona i rifiuti in natura mettendo in pericolo l’equilibrio naturale di questo ambiente.

Questa prima lezione è stata di grande interesse; è bello conoscere il nostro vicino di scuola, un luogo da vivere e rispettare, un vero spettacolo della Natura! Il nostro sogno è vederlo riconosciuto come Monumento Naturale perché è un tesoro prezioso da tutelare.

In conclusione ringraziamo di cuore le esperte che sono venute a trovarci e con tanta passione hanno raccontato la storia del nostro amico bosco”.

Gli alunni delle classi 5M e 5N, Scuola Primaria IC “Don Milani” di Valcanneto.