I proventi del libro "Ad un passo da te" di Manola Frosi devoluti a Parco degli Angeli - Terzo Binario News

“Oggi si celebra la giornata mondiale del libro. A che serve un libro?

Certamente a trasmettere qualcosa e tanto trasmette “Ad un passo da te” di Manola Frosi, una mamma che all’improvviso si è dovuta confrontare con le paure e le incertezze che l’hanno sommersa quando ha compreso che fra lei ed il suo Angelo si era frapposto un nemico invisibile e crudele.

Il percorso dall’incredulita’ alla consapevolezza per poter affrontare una realtà cruda e senza appello, passando dalla rabbia per l’indifferenza e dall’umano sconforto di chi si domanda “perché a me?”, diventa quasi lieve nelle parole di Manola, il suo libro si legge di un fiato e quando finisci hai voglia di abbracciarla per poter assimilare il suo coraggio.

E invece sono lei ed il suo Angelo che hanno abbracciato noi dedicando ai ragazzi del Parco degli Angeli il ricavato del libro.

La dedica di Angelo ai suoi amici è il regalo più bello che potevamo ricevere e a tutti vogliamo donare un pensiero di Manola:

“Non è semplice accettare e capire, ma non posso e non devo mollare, per me, per te, per quello che ci aspetta, per il futuro che voglio lasciarti”.

La forza che trasmette questo pensiero è quella che sorregge quando si sta per mollare.

Manola non l’ha fatto, ha racchiuso quella forza in “Ad un passo da te”, apritelo per farla vostra e per essere insieme nel nostro cammino.

Parco degli Angeli