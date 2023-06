I prodotti ittici del litorale protagonisti nel padiglione Lazio di "Slow Fish" a Genova • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Un’esperienza straordinaria. Un po’ stancante, visto l’impegno costante per tutto il periodo della manifestazione, ma di sicuro gli sforzi sono stati ripagati dal successo ottenuto al padiglione della Regione lazio”. A parlare è Alessandro Ansidoni, portavoce della Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale (nella foto sotto), di ritorno da Genova, dove il porto antico ha ospitato da giovedì a domenica scorsi “Slow Fish”.

L’evento che Slow Food dedica ogni due anni al mare e al pescato è un momento importante di incontro fra produttori, operatori, cuochi e naturalmente consumatori provenienti da tutt’Italia e dal mondo intero. Infatti, accanto allo spazio laziale c’era il mercato internazionale e in vari angoli del porto antico si teneva incontri e dibattiti sul tema. A Genova erano presenti, oltre a quella della Costa Maremma Laziale, le Condotte di Roma, Terracina, Viterbo e Frascati lago di Nemi.

In questa edizione 2023 si è riusciti nell’obiettivo di presentare sì i prodotti d’eccellenza della nostra regione, attraverso racconti e narrazioni, ma poi quegli stessi cibi o ricette sono stati serviti e fatti assaggiare. Tutta la manifestazione è a ingresso gratuito e per partecipare alle degustazioni bastava prenotarsi.

“E da noi abbiamo sempre avuto il tutto esaurito – racconta Ansidoni – il pubblico ha quindi ascoltato gli esperti e poi assaggiato i piatti preparati dai cuochi dell’Alleanza Slow Food come Marco Porro, Vittoria Tassoni, Massimo Taverna. Per quanto riguarda la nostra Condotta sono felice di aver potuto portare a Genova 5 progetti”.

Naturalmente tutto questo è stato possibile anche e soprattutto alla collaborazione con aziende del territorio, come quelle vinicole: La Rasenna, Muscari Tomaioli ed Etruscaia. Senza dimenticare Sapor Maris di Ladispoli e, per il pane giallo di Allumiere servito in tutte le degustazioni del padiglione laziale, i fornai Pistola, Armani e La Bianca che hanno regalato 18 chilogrammi di pagnotte.

Nel vasto programma dell’area Lazio le proposte che riguardano il litorale romano e la Tuscia sono state, il primo giorno: “Il pesce nella cucina senza glutine” con Clara Prioreschi, nutrizionista e Slow Food Viterbo e Tuscia, e Marco Porro, Cuoco dell’Alleanza Slow Food che ha pure parlato de ; “La comunità dei pescatori di Porto Pidocchio di Ladispoli”. Il secondo giorno “La pesca secondo gli Etruschi”, con Alessandro Ansidoni, Slow Food Costa della Maremma laziale, poi si è parlato de “La minestra di pesce povero Civitavecchiese e il pane giallo di Allumiere” con Massimo Taverna, Cuoco Alleanza Slow Food.

La domenica, ultimo giorno, c’è stato “Alla difesa del Riccio!” presentazione della Comunità Slow Food per la tutela del Riccio di Mare di Santa Marinella e Civitavecchia, Angelo Fanton portavoce della Comunità Slow Food per la tutela del Riccio di mare di Santa Marinella e Civitavecchia e presidente di CiboFuturo; Fabrizio Fraschetti, responsabile del CMFP Castelfusano Alberghiero e lo chef Andrea Palmieri e poi de “Il Presidio della Tellina del litorale romano” con Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food, conclusa con la degustazione di spaghetti con le telline.