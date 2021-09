I positivi a Fiumicino scendono a 127 - Terzo Binario News

“Secondo il report odierno della Asl RM3, ad oggi nella nostra città ci sono 127 persone positive al coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, registriamo 33 nuovi contagi, ma anche 101 guariti – sottolinea il sindaco -. L’età media delle persone attualmente positiva è pari a 33 anni e il rapporto con la popolazione totale è di 0.15”.

“Per la prima volta, Isola Sacra e Fiumicino insieme registrano meno della metà dei casi, ma sono ancora le più colpite con il 41% del totale – spiega Montino -. Percentuali elevate si registrano ad Aranova (15%), Passoscuro (9%), Focene e Maccarese (entrambe con l’8%)”.

“Come sapete, non è più necessaria la prenotazione per potere accedere al vaccino, il che rende ancora più semplice vaccinarsi – conclude Montino -. Invito, quindi, chiunque non lo avesse ancora fatto a scegliere il punto vaccinale che preferisce e chiedere la propria dose il prima possibile. Inoltre, ricordo a tutte e tutti che è necessario, anche avendo fatto il vaccino, rispettare le regole di base per evitare il contagio: indossare la mascherina nei luoghi chiusi, evitare gli assembramenti e, se non è possibile rimanere distanti, usare la mascherina anche all’aperto”.