I positivi a Fiumicino salgono a 171 - Terzo Binario News

“Crescono ancora i contagi in città: oggi il report della Asl RM3 conta un totale di 171 persone positive nel nostro Comune, 9 in più di ieri”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Di questi, il 71% si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino, ma sale anche la percentuale di Fregene che è al 10% – spiega Montino – e si registrano casi in quasi tutte le località, tranne Tragliatella e Torrimpietra. L’età media delle persone contagiate è di 31 anni”.

“Questi numeri dicono chiaramente che dobbiamo essere molto prudenti – conclude il sindaco -, lo dico soprattutto ai più giovani che in questo momento rappresentano la fascia più colpita dal virus”.

“E mentre continua a ritmi serratissimi la campagna di vaccinazione e nel Lazio siamo arrivati al 70% della popolazione adulta vaccinata (una percentuale superiore a quella del resto del Paese) – aggiunge Montino – il portale della Regione che gestisce le prenotazioni sta subendo un attacco informatico molto pesante. Un fatto gravissimo che rallenta la campagna e crea disagi alle persone. Attaccare il sistema di prenotazione dei vaccini è un gesto che va contro tutta la comunità del Lazio, che con molto senso civico ha risposto benissimo alla campagna, oltre che al lavoro prezioso e instancabile dell’assessore D’Amato, del presidente Zingaretti e di tutto il personale, sanitario e amministrativo, impegnato in questo sforzo epocale per portare tutte e tutti fuori dall’emergenza. Un gesto criminale i cui responsabili devono essere individuati e perseguiti”.

“Ricordo, in ogni caso, che da oggi il camper per le vaccinazioni è tornato a Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) e ci resterà fino al 7 agosto – conclude – lavorando a pieno regime dalle 9 alle 18. Rinnovo il mio appello a tutte e tutti ad approfittare di questa possibilità, specialmente in questo momento”.