I pendolari: "A Civitavecchia lavori in stazione incompleti, a Ladispoli un solo monitor" - Terzo Binario News

Monitoraggio delle stazioni lungo la Fl5 da parte dei pendolari del Comitato che hanno focalizzato l’attenzione su Civitavecchia e Santa Marinella ma manifestando delle criticità anche per Marina di Cerveteri e Ladispoli.

In particolare per lo scalo di Civitavecchia il Comitato Pendolari locale sottolinea che <sono stati quasi ultimati i lavori di rifinitura delle due nuove pensiline posizionate sui binari 1, 1T e 2T. Pensiline la cui posa non era stata terminata tanto da pioverci e di fatto risultando inutili. Terminata anche l’installazione del nuovo sistema di illuminazione, collaudato in orario notturno.

Non ci sono segnali che vanno nella direzione di un doveroso prolungamento della pensilina lungo la zona oggi scoperta fra il binario 1 e i tronchi, né all’imminente avvio di altri interventi. E dire che mancano i marciapiede rialzati proprio sui binari dove il treno deve essere atteso, ovvero il 2 e il 3″.

Poi l’attenzione si posta nella stazione della Perla: <Invece a Santa Marinella sono iniziati da pochi mesi i lavori di riqualificazione dei marciapiedi per ora limitatamente alla porzione sud dove è stata rimossa la pavimentazione originale. Al momento, stante la mancanza di comunicati ufficiali, non siamo a conoscenza di quali altri interventi siano previsti in futuro visto che di problematiche non mancano come la sala d’aspetto, vandalizzata continuamente, e l’assenza degli ascensori”.

Spostandosi verso sud altri guai a Marina di Cerveteri <dove non sono stati installati i monitor con le informazioni pur essendo vero che i binari sono solo due. A Ladispoli di monitor ne è rimasto uno solo a tubo catodico davanti alla biglietteria. Per conoscere il binario si fa riferimento esclusivo agli annunci audio e in caso di cambio binario o si segue il flusso dei passeggeri oppure ci si affida al passaparola. Infine Torrimpietra Palidoro, stazione questa al servizio del vicino ospedale Bambin Gesù, anch’essa da ristrutturare”.

Secondo i viaggiatori quotidiani, la problematica è di comunicazione: <Rfi è latitante sulle informazioni, non parla con noi ma almeno si confrontasse con l’Ort per non perdere contatto con gli utenti. Diverso il discorso con Trenitalia, con la quale il confronto è continuo. Auspichiamo un maggior coinvolgimento, visto che i pendolari rappresentano la fetta di popolazione maggiormente interessata”.