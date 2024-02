I negozi dell'aeroporto di Fiumicino assumono 130 persone, ecco come candidarsi • Terzo Binario News

L’importante multinazionale che gestisce gran parte dei negozi dell’aeroporto di Fiumicino ha organizzato un recruiting day per assumere 130 dipendenti

Fiumicino: la Lagardère, colossale azienda multinazionale francese che gestisce gran parte dei settori del food & beverage e del travel retail, in tutto il globo, comprendente anche duty free sparsi nel mondo, ricerca e assume 130 nuovi dipendenti da impiegare nei vari negozi presenti nell’aeroporto internazionale “Leonardo Da Vinci”.

A questo scopo, la Lagardere organizzerà il 6 marzo a Roma un Recruiting Day dedicato a e finalizzato alla selezione di 130 dipendenti da inserire presso i negozi di importanti brand presenti all’interno dell’aeroporto di Fiumicino.

Nel dettaglio, i 130 dipendenti che verranno assunti dopo le selezioni, verranno così impiegati:

60 addetti per le attività di bar e ristorazione

60 addetti alle vendite nei negozi di duty free & fashion

10 magazzinieri.

Aver maturato un’esperienza anche minima nella mansione per la quale ci si candida.

buona conoscenza della lingua inglese.

ottime capacità comunicative e relazionali.

Bella “presenza”

L’open day aperto a tutti si terrà dunque mercoledì 6 marzo, dalle ore 9.30 del mattino alle 13.30 e proseguirà anche dalle 14.15 alle 17.30 presso il centro per l’impiego di Roma-Testaccio/Porta Futuro Lazio in via Luigi Galvani 108, con i colloqui che si svolgeranno a partire dall’ordine d’arrivo a Roma dei candidati.

Chi volesse partecipare a questo evento di selezione dovrà registrare i propri dati anagrafici e di contatto nel modulo predisposto che è possibile raggiungere e compilare cliccando su queste parole in arancione, accedendo ad un’altra pagina web. https://bitly.ws/3eare

Inoltre l’organizzazione del recruiting day prega gli interessati di presentarsi quel giorno con a mano un proprio curriculum vitae con foto, già stampato, firmato e aggiornato, con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali da dare ai responsabili delle risorse umane delle varie società coinvolte.

Sempre restando all’interno dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, qualche giorno fa vi abbiamo descritto di come sia in corso un’altra selezione con offerta di lavoro da parte di un’importante società di handling, raccolta bagagli e check-in che sta cercando 100 addetti da impiegare nello scalo aeroportuale in questione.