I marciapiedi sprofondati di Ladispoli - Terzo Binario News

A Ladispoli i cittadini si lamentano, con tanto di documentazione fotografica, dello sprofondamento dei marciapiede di Ladispoli.

In diverse zone della cittadina si segnalano avvallamenti e dislivelli, in particolare su via Regine Elena e riguardano anche i parcheggi.

“Quelle evidenziate sono tre buche, due delle quali ben note all’amministrazione comunale considerate le strisce blu e le transenne. Sono lì sicuramente da almeno due anni… Si trovano sul lungomare Regina Elena”.