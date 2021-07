I Måneskin in Campidoglio premiati dalla sindaca Raggi - Terzo Binario News

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato questa mattina, presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la lupa capitolina ai Måneskin, la band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

“È stato un onore premiare questi quattro giovani artisti romani di grandissimo talento che stanno scalando le classifiche internazionali portando la musica italiana sul tetto del mondo. Un orgoglio per la nostra città e per il Paese, esempio di grande determinazione e passione”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

I Måneskin tornano trionfanti nella città che li ha visti nascere e dove hanno mosso i loro primi passi nel mondo della musica, dopo aver scalato le classifiche internazionali e battuto ogni record: hanno conquistato la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify e sono stati riconosciuti come la prima band italiana della storia ad avere due singoli contemporaneamente nella UK Singles Chart, e nella top 50 US.

“Ricevere la Lupa capitolina è per noi un grandissimo onore, siamo nati in questa città ed è proprio qui che pochi anni fa e abbiamo iniziato a suonare per le strade di Roma, avere adesso la possibilità di rappresentare la nostra casa ovunque andiamo ci rende estremamente orgogliosi. Essere riconosciuti come rappresentanti di Roma nel mondo è una grande responsabilità per noi e faremo del nostro meglio per essere all’altezza di questo ruolo”, commentano i Måneskin.