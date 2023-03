I libri del professor Pranzetti, con uno sguardo su Santa Marinella • Terzo Binario News

Il prof. Luciano Pranzetti comunica l’edizione di cinque testi, frutto del lavoro degli ultimi due anni che, per cause risalenti alla tipografia, sono stati allestiti in questo inizio 2023.

Rappresentano la continuazione della sua funzione docente e per sé stesso quale rimedio all’ozio, derivato del pensionamento e per chi desidera novità.

Sono titoli che annunciano tematiche varie, dall’esegesi alla filologia di divertente trattazione, dalla storia locale alla poetica financo all’indagine musicale.

Questi i titoli:

1) – GNOSI E MUSICA DEL ‘900, un saggio apparso nel 2011 in un’antologia a più voci e ristampato nel 2022, che tratta dei messaggi subliminali, criptici ed esoterici riconducibili al pensiero gnostico presente nella musica dalla cifra classica/operistica e nel rock ‘n roll;

2) – DANTIANA, una raccolta di articoli apparsi su riviste varie e su siti dl web, che rappresenta l’attività specialistica speculativa del prof. su quell’universo che è Dante Alighieri, interessante per alcune parti della Divina Commedia sfrondate da stereotipi e messe in debita e sana interpretazione;

3) – QUESTE MIE RIME, una produzione poetica – prefata dal prof. Nando Bianchi e da Giovanni De Paulis – che accoglie alcune liriche presenti nell’opera prima “La corona di lauro” (1997) e le restanti di nuovo conio con la sezione finale dedicata al vernacolo con alcune composizioni celebrative di varie ricorrenze;

4) – MODI DI DIRE-CALEIDOSCOPIO SEMANTICO – prefazione di Cristian Bufi – un’indagine sulla genesi di sessanta frasi idiomatiche, detti antichi e moderni conditi da commenti e riferimenti storici, letterari e di cronaca, di agevole e dilettevole lettura;

5) – SANTA MARINELLA: STORIA TRA FORBICI E RASOI dalla bacheca di Archilogo D’Annunzio detto “Donato” Vol. VI (1963-1965) – opera che fa parte della progettata collana di dieci volumi comprendente l’arco di tempo 1950 – 1975, nota ai collezionisti locali e forestieri, riportante articoli ed efemeridi che il barbiere “Donato” ritagliava ed esponeva nella sua bacheca.

Chi fosse interessato alle opere citate e alla altre precedenti del prof. Pranzetti, può rivolgersi presso a Cartolibreria Diveroli ove può ottenere le informazioni di specie. Nel piano di lavoro, che il prof. si è predisposto, ci sono in preparazione altri lavori di cui due pronti e sono: SANTA MARINELLA TRA FORBICI E RASOI Vol. VII ed ENZO MEI – UNA VITA DA RACCONTARE biografia del noto e stimato concittadino tragicamente comparso il 31 dicembre 2022. In preparazione inoltre un SAGGIO TEOLOGICO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DELLA CHIESA CATTOLICA