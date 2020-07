I lavoratori ex Privilege fanno quadrato intorno alla Fiom Civitavecchia - Terzo Binario News

“Noi tutti, in qualità di ex lavoratori Privilege, ci sentiamo in dovere di intervenire tempestivamente a difesa della FIOM CGIL di Civitavecchia, nelle persone di Silvio Scalamandrè e Giuseppe Casafina, i quali vengono ingiustamente accusati di non essere all ‘ altezza di seguire, sindacalmente parlando della questione Privilege.

Durante tutti questi anni la Fiom Cgil di Civitavecchia è sempre stata al nostro fianco, aiutandoci e rappresentandoci pro-bono, nelle diverse collocazioni temporanee all ‘ interno dell ‘area portuale, adattandosi, a volte scendendo a patti pur di farci lavorare.

Poche ore, mansioni che non ci appartenevano, paga bassa, però va bene così, perchè abbiamo combattuto insieme e non siamo mai stati lasciati soli dai nostri sindacalisti.

La nostra è una vicenda ben nota a tutta la cittadinanza, come è ben noto il legame indissolubile tra noi e la Fiom Cgil”.



Firmato gli ex lavoratori privilege, nelle persone fisiche di:

Patrizio Papini, Massimiliano Munzi, Gian Luca Maurizi, Alessandro Cozzolino, Andre Ramoni, Gianni Falasca, Fabio re, Raffaele Cemplola, Dalila Di Paolo, Cannizzaro Guido, Giovanni del Mastro.