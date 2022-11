I Ladri di Carrozzelle in concerto al Granarone di Cerveteri • Terzo Binario News

Una giornata di sensibilizzazione, di iniziative, di confronti e di musica. è quanto ha organizzato l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti delle Persone con Disabilità per sabato 3 dicembre: una serie di appuntamenti per ricordare che siamo tutti diversi, ma abbiamo tutti gli stessi diritti.

Si comincia la mattina, al Palazzo del Granarone alle ore 10:30 con ‘Ti presento la Signora’, illustrazione del percorso di trekking universamente accessibile presso la ‘Macchia della Signora’. Seguirà alle ore 12:00 una passeggiata proprio alla Macchia, per inaugurare i pannelli tattili-sensoriali posizionati lungo il sentiero.

Nel pomeriggio, alle ore 15 tavola rotonda presso l’Aula Consiliare del Granarone, un incontro dal titolo “La nuova frontiera dei diritti: da fruitori a ideatori di servizi”.

Interverranno, oltre all’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini, il Portavoce Nazionale del Disability Pride Dottor Carmelo Comisi, l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Mauro Alessandri, il Presidente della Consulta Disabili della Regione Lazio Umberto Emberti Gialloreti e il Vicesindaco di Monterotondo Isabella Bronzino.

Segue, la presentazione del libro: “Ognuno ride a modo suo – Storia di un bambino irriverente e sbilenco”, di Valentina Perniciaro.

Dalle ore 17:00, chiusura in musica, con il grande concerto di “Ladri di Carrozzelle”, gruppo musicale rock italiano, formatosi a Roma nel 1989, il primo gruppo del panorama musicale italiano formato principalmente da artisti con disabilità.

“In queste settimane abbiamo lavorato alla realizzazione di un programma di iniziative di conoscenza e informazione su un tema importante come quello delle disabilità – ha detto Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – grazie al prezioso lavoro di Daniele Renda, funzionario della nostra Biblioteca Comunale, al quale va il mio personale plauso per la grande disponibilità offerta nel mettersi in contatto con tantissime realtà legate al mondo della disabilità, sabato 3 dicembre per l’intera giornata ci saranno escursioni, convegni e concerti totalmente dedicati al mondo della disabilità”.

“In particolar modo, oltre al convegno e al concerto di ‘Ladri di Carrozzelle’, ci tengo ad invitare la cittadinanza all’uscita organizzata a ‘Macchia della Signora’, i cui pannelli tattili-sensoriali sono stati realizzati grazie al bando regionale di Vitamina G aggiudicatosi dall’associazione protempore ‘Una macchia per tutti’ – ha aggiunto l’Assessore Francesca Badini – sarà una giornata di inclusione, diritti e accessibilità alla quale sin da ora invito tutta la cittadinanza a prendervi parte”.