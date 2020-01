I ladri bloccano la porta ai proprietari poi scappano: furto evitato a Ladispoli - Terzo Binario News

Erano intenti a rubare da una palazzina fra via Genova e via Fiume a Ladispoli quando sono arrivati i proprietari e per scappare hanno bloccato la porta con un divano. Il fatto è accaduto poco fa.

Sembra che i ladri siano entrati nella casa di una signora anziana al primo piano, con lei assente. Nel frattempo è arrivata e per evitare che entrasse hanno messo il divano davanti alla porta per avere il tempo di scappare. Non riuscendo a entrare la signora ha avvertito il figlio che con altre persone ha cercato di forzarla. Questo ha dato il tempo ai ladri di scappare ma senza che portassero via nulla.