I June dal mare al mainstream: debutta Titanio • Terzo Binario News

Dopo aver conquistato i palchi del litorale laziale a suon di live energici nel corso degli ultimi due anni, per i June è arrivato il momento del grande salto.

La giovane band fa il suo debutto ufficiale nel panorama discografico con TITANIO, il loro primissimo singolo inedito, disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 27 marzo 2026.

Un traguardo cruciale per la formazione, che ha scelto la strada dell’indipendenza e dell’autenticità: TITANIO è infatti un brano interamente prodotto e pubblicato dai cinque ragazzi stessi.

Una scelta forte, che sottolinea la volontà della band di mantenere il pieno controllo creativo sulla propria identità musicale, mettendoci letteralmente la faccia e le mani in ogni fase della lavorazione. Come suggerisce il titolo stesso, il pezzo promette di essere solido, di grande impatto, portando in studio tutta quell’energia che il gruppo è solito sprigionare dal vivo.

Per un’uscita così importante la musica non poteva viaggiare da sola. Ad accompagnare il singolo c’è un videoclip ufficiale curato nei minimi dettagli, nato dalla collaborazione con RS Films e Dream Now. Dietro la macchina da presa spicca la regia di Riccardo Frontoni, affiancata dalla direzione della fotografia di Davide Piccione. Un comparto visivo di alto livello ed una sceneggiatura pensata per esaltare le atmosfere del brano e tradurre in immagini l’anima di TITANIO.

L’uscita di questo primo inedito arriva come naturale evoluzione di un percorso in costante ascesa. Negli ultimi mesi, i June si sono fatti notare e apprezzare dal pubblico locale (e non solo), brillando in contesti nazionali come il concorso “ItaliaVision”, il festival “Je So Pazzo” e collezionando serate di successo a Civitavecchia, Tolfa, Cerveteri, Santa Marinella, Santa Severa e non solo.

Fino a ieri il pubblico cantava sotto il palco godendosi le loro performance; da oggi, i fan avranno un brano tutto originale da ascoltare in cuffia. Per i June è iniziata una nuova fase: il titanio è stato forgiato, ora non resta che premere play.