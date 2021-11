I Giovedì dell'Archeologia a Civitavecchia, la Anniboletti: "Occasione unica per aggiornare i dati" - Terzo Binario News

Lara Anniboletti, Direttore del MANC (Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia), istituto culturale del Ministero della Direzione Regionale Musei del Lazio, ha presentato in questi giorni un ciclo di incontri culturali su temi relativi la storia del territorio di Civitavecchia dal titolo “I giovedì dell’Archeologia” che si terranno dal 25 novembre 2021 fino al 12 maggio 2022 presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Cialdi”.

«Si tratta di un’occasione unica non solo per rilanciare l’interesse della comunità scientifica rispetto alle testimonianze storico-archeologiche che Civitavecchia e il territorio limitrofo offrono, ma anche per un aggiornamento dei dati relativi ai diversi contesti del comprensorio, cui le ricerche in atto e le nuove pubblicazioni stanno dando un importante contributo».

L’importanza dell’iniziativa, nata in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Civitavecchia, viene così sottolineata dal Sindaco Ernesto Tedesco: «Il Museo come luogo di cultura apre le sue porte e il Comune accoglie volentieri questo “surplus” di conoscenze. La sinergia con la nuova direzione del Museo si sta rivelando particolarmente dinamica. La nostra città si pone come punto di riferimento delle altre realtà del comprensorio anche nella valorizzazione delle vestigia archeologiche e nella condivisione delle nuove conoscenze su di esse, recuperando il ruolo naturale di capofila».

Questo il programma delle conferenze: novembre 2021: giovedì 25, ore 17:00, Grandi tumuli etruschi. Viaggio alla scoperta dei principi d’Etruria di Alessandro Mandolesi (Soprintendenza Speciale Roma); dicembre 2021: giovedì 2, ore 17:00, Archeologia sott’acqua: dai relitti alle grotte di Mario Mazzoli (Direttore generale ASSO); giovedì 16, ore 17:00, Monterano tra tarda antichità e Medioevo di Giuseppe Romagnoli (Univ. Tuscia, Viterbo); gennaio 2022: giovedì 13, ore 17:00, Pestilenze, epidemie e cambiamenti climatici nella cultura romana di Stefano del Lungo (CNR ISPC); giovedì 20, ore 17:00, Alexander Stupor Mundi: il Colosso di Rodi di Filippo Coarelli (Prof. Emerito Univ. Perugia) e Eugenio Lo Sardo (già Direttore Archivi Stato Roma); giovedì 17, ore 17:00, Iscrizioni etrusche su lamine di metallo: da Pyrgi a Marzabotto, passando per Punta della Vipera (Presentazione del restauro delle lamine in piombo iscritte di Punta della Vipera (Decore Restauri). L’intervento è stato promosso dalla Società Storica Civitavecchiese) di Enrico Benelli (CNR); febbraio 2022: giovedì 10, ore 17:00, Come eravamo. La ferrovia Civitavecchia-Capranica. Un’occasione per una documentazione puntuale della linea, del suo percorso, dei suoi manufatti, come erano stati lasciati dopo la chiusura del servizio avvenuta nel 1961 di Federico Marazzi (Univ. Suor Orsola Benincasa, Napoli); giovedì 17, ore 17:00, Aquenses cognomine taurini: una città in tre parole di Max Victor David (Univ. Sapienza, Roma); marzo 2022: giovedì 3, ore 17:00, L’origine della nostra specie: un racconto scritto dalle molecole di Olga Rickards (Univ. Tor Vergata, Roma); giovedì 10, ore 17:00, Dalla città al mare. La città etrusca di Caere e Pyrgi, porto e grande santuario marittimo: novità dagli scavi della Sapienza di Laura Michetti (Univ. Sapienza, Roma); giovedì 17, ore 17:00, La Sardegna e i suoi territori al di là del mare: le navi, le rotte e gli scambi di Anna Depalmas (Univ. Sassari); giovedì 24, ore 17:00, Nuove ricerche sul Medioevo dei Monti della Tolfa. Gli scavi della Bianca e Ripa Maiale di Fabrizio Vallelonga (Direzione Regionale Musei Toscana); aprile 2022: giovedì 7, ore 17:00, Monte Abatone, dalle ricerche del Marchese Campana agli scavi recenti di Marina Micozzi (Univ. Tuscia, Viterbo); giovedì 14, ore 17:00, Archeologia rupestre sul litorale. L’insediamento medievale di Castel Campanile (Fiumicino) di Giancarlo Pastura (Direttore scientifico Museo Agro Cimino); giovedì 21, ore 17:00, Protostoria dell’Etruria. Ricostruire il passato senza i libri di Francesco di Gennaro (già Soprintendente Abruzzo e Sardegna); maggio 2022: giovedì 12, ore 17:00, Progetto Cencelle: forma e vita di una città medievale di Francesca Romana Stasolla (Univ. Sapienza, Roma) e Sara Nardi (Univ. Amiens, Francia). Infine si ricorda la presentazione della monografia di ARCHEO Pompei. Scavi, scoperte, restauri a cura di Alessandro Mandolesi e Andreas Steiner che si terrà sabato 22 gennaio, alle ore 17:00, presso la sede del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia.

Per info e prenotazioni: 076623604 – drm-laz.mucivitavecchia@beniculturali.it

Carlo Canna