I fuochi di Civitavecchia condizionati da pioggia, vento e lampi - VIDEO • Terzo Binario News

Per il Natale della Città non c’è stato il solito pienone alla Marina, fuggi fuggi sotto l’acqua al termine dei giochi pirotecnici

Per cause di forza maggiore, i fuochi d’artificio sparati a Civitavecchia per festeggiare il Natale della Città sono stati diversi dal solito.

A condizionarli il maltempo: il vento che ha soffiato sulla Marina, unito ai fulmini in mare e al vento, lo spettacolo è stato anticipato per paura che potesse essere annullato.

Appena terminata la performance di Angioni (di cui si parla QUI) ecco i tre scoppi che iniziano la partenza dei giochi pirotecnici.

Belli e coinvolgenti ma apprezzati da un numero di spettatori decisamente inferiore al solito, proprio a causa del maltempo.

Alla fine, con la pioggia a farsi più incalzante, il fuggi fuggi generale appena terminato lo spettacolo.