I doni di Salvamamme e Fiamme Oro "per un Natale con amore e in sicurezza" - Terzo Binario News

Salvamamme e Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato insieme per un Natale con amore e in sicurezza. Partita da Ostia Nuova con il vicario della Questura di Roma, Rossella Matarazzo, la grande campagna di consegna di pacchi dono per le famiglie fragili.

E’ partita da Ostia la grande campagna Natalizia di consegna di pacchi dono di Salvamamme e Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato che hanno raggiunto più di mille persone nelle zone più periferiche della città. Sono questi i numeri della campagna natalizia che ha visto Salvamamme e Fiamme Oro Rugby, la cui collaborazione è nata nel 2014 per volontà del Dr. Armando Forgione, ancora una volta insieme per sostenere le famiglie più bisognose o colpite da malattie.

I mezzi del I Reparto Mobile della Polizia di Stato, partendo dalla caserma “S. Gelsomini” hanno portato i pacchi in quattro luoghi simbolo della città, Ostia Nuova, Corviale, La Storta, Tor Vergata dove sono stati distribuiti alle famiglie anche dei quartieri limitrofi dando il via a una catena di sorrisi e concreta solidarietà che ha invaso la città in piena sicurezza, grazie al coinvolgimento di volontari e associazioni che hanno consegnato direttamente i pacchi, a partire dalle persone colpite dal covid e da quelle ospitate nelle case protette.

“Per noi è una giornata importante. Siamo orgogliosi di aiutare le associazioni e ringraziamo le Fiamme Oro per questa meritevole attività e riteniamo che in questo momento così difficile e delicato la cosa fondamentale sia proprio la solidarietà” – dichiara Rossella Matarrazzo, Vicario della Questura di Roma, presente ad Ostia Nuova per l’inaugurazione della spedizione unitamente a Filippo Bartolozzi, vicecomandante I Reparto Mobile Polizia di Stato, Massimo Maurotto, coordinatore di settore Fiamme Oro Rugby, Suor Novella Gigli, Presidente del Ciofs (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale) Lazio, Francesca Danese, Presidente del Forum del Terzo Settore Lazio, Maria Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme e Paolo Masini, Coordinatore Nazionale di Salvamamme che sottolineano: “dalla Polizia di Stato alle tante realtà associative coinvolte, la dimostrazione di una città che può e deve essere comunità. Un esempio di rete corale che dimostra ancora una volta le potenzialità di Roma, soprattutto nei momenti più delicati”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo dei tanti cittadini di Roma che hanno partecipato donando beni di prima necessità, al finanziamento del gruppo Bnl – Bnp Paribas, ai generi alimentari donati dal Forum del Terzo Settore, al pasticcere Dario Saltarelli per i panettoni d’autore artigianali, all’azienda Paul Mitchell Systems che ha donato dispositivi di protezione dal covid e prodotti per l’igiene. Determinante la collaborazione dei tecnici del settore giovanile del gruppo sportivo Fiamme Oro Rugby che hanno assemblato i pacchi all’interno della Caserma S. Gelsomini e di tutte le realtà coinvolte nella distribuzione: Ciofs FP di Ostia, Angeli in Moto, Associazione Motociclisti Forze dell’Ordine, Giardino della Speranza, Cdq Torresina, Associazione Soroptmist Club Roma 3, Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo, Attiva Montesacro, Calciosociale, la Parrocchietta dell’Assunta. Il progetto assumerà nei prossimi giorni un carattere nazionale e internazionale con ulteriori centinaia di consegne. Per seguire tutte le iniziative dei prossimi giorni per il Natale e per l’emergenza Covid www.salvamamme.it