I dj di Cerveteri Stefano Venditti vince concorso europeo "Tour Music Fest" - Terzo Binario News

“Quest’anno ho partecipato e sono stato proclamato vincitore da David Morales in giuria nella categoria DJ nel concorso europeo “Tour Music Fest” che fanno ogni anno. Sono già stato proclamato vincitore e c’è stata la serata finale al Teatro Massimo di Roma”. A proclamarlo vincitore, il dj statunitense David Morales.

Le info su Stefano Venditti: nasce a Roma il 26 Febbraio del 1980. È di Cerveteri.

Trascorre la sua adolescenza ascoltando i dischi in casa grazie all’impianto stereo del padre.

Si appassiona della musica e della batteria e soprattutto della musica da ballo.

Compiuti i 18 anni, rifiuta il motorino che tutti i suoi amici hanno ma preferisce i giradischi e incomincia a fare le prime feste tra amici e poi in vari locali tra Cerveteri, Ladispoli e Roma.

Ha lavorato per 2 anni come commesso in un negozio di dischi per Dj a Roma.

Ama molto il connubio tra dj e percussioni Ritmiche: le sue due passioni che ha cercato di unire insieme.