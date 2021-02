I dipendenti di Civita Ittica: "Convivenza pacifica fra ambiente e lavoro" - Terzo Binario News

“L’impianto off shore sarà controllato, ne esistono tanti altri sparsi per l’Italia”

Intervento dei dipendenti di Civita Ittica, che fanno luce su dichiarazioni e notizie circolano tra persone e social.

“Difendiamo un lavoro che svolgiamo da tanti anni e abbiamo visto susseguire tecniche migliorative di allevamento e siamo certi che l’impatto ambientale sara’ pressoche’ nullo e migliorativo rispetto all’impianto a terra, oggi in dismissione.

Crediamo nel nostro lavoro sia perche’ e’ basato su elementi naturali, sia perche’ puo’ rappresentare un futuro ( non lontano) di sviluppo lavorativo per chi gia’ e’ in essere e per altre decine di lavoratori. Vogliamo smentire un’altra menzogna- continuano a ribattere i lavoratori- riguardo le trasformazioni strutturali della costa e della pineta. C’e’ chi erroneamente sostiene sui social che verranno tagliati tutti gli alberi e costruite strutture cementificando il tutto.

Non sara’ toccato un solo ramo e ne’ un solo sasso. Le strutture attuali gia’ in uso sono piu’ che sufficienti. Chiunque puo’ verificare cercando sul sito Regione Lazio il progetto gabbie galleggianti off shore. Al CESI sono stati affidati gli studi per l’impatto ambientale, accettati dal ministero dell’ambiente. Sono stati fatti studi correntometrici per testare la dispersione dei residui fecali dei pesci.

L’effetto proiettato nel futuro si puo’ immaginare guardando il mare di altri siti dove sono altri impianti off shore operativi gia’ da qualche anno, per esempio a Stintino in Sardegna, a Lavagna in Liguria, a Piombino in Toscana, tutte localita’ di spicco per turismo. I particolare il golfo di Piombino, che ospita attualmente 3 societa’ con ben 100 gabbie galleggianti, e’ gia’ al quarto anno di conferimento di bollino blu per la limpidezza del mare.

Ai piu’ scettici la rassicurazione che ci sara’ l’obbligo di controllo da parte dell’ISPRA per la qualita’ dell’acqua per garantire che non vengano superati i parametri oltre i limiti consentiti. Molti puntano il dito sulle dimensioni della concessione. Vogliamo chiarire che l’area effettiva occupata dall’impianto, quando sara’ a pieno regime, sara’ di 3 ettari , tutto il resto della concessione e’ stato dato obbligatoriamente per garantire sicurezza durante le manovre delle imbarcazioni usate per la pesca e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Se si guarda in confronto alla vastita’ del mare, nonostante spaventi la misura, e’ un piccolo bacino che non toglie nulla ai pescatori di piccola pesca e a quelli amatoriali, in quanto e’ solo zona di passaggio, sotto le tre miglia dalla costa i professionisti non potrebbero comunque pescare per legge. Si consideri che l’area concessa all’impianto e’ a circa 2,5 chilometri dalla costa, neanche deturpera’ la vista dell’orizzonte!

Auspichiamo una pacifica convivenza tra lavoro e piccola pesca, professionale e amatoriale, e frequentatori della frasca, sempre nel rispetto reciproco e soprattutto del mare. Ci piace pensare, anzi ne siamo certi, che il nostro lavoro portera’ un ripopolamento della fauna marina, che negli ultimi anni sembra essere molto impoverita, sia per inquinamento che per abuso dei sistemi di pesca”.

I dipendenti di Civita Ittica