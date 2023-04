I Dinamos under 13 di Ladispoli vincono il titolo regionale    • Terzo Binario News

“E’ della Pallacanestro Dinamo il titolo di campioni regionali della Eastern Conference Lega 1 Lazio.

I ragazzini di coach Carlo Acconciamessa, tutti nati 2010, hanno battuto la Stella Azzurra Viterbo nella finale di ritorno disputata in un gremito PalaSorbo e hanno portato a casa il primo titolo di quella che gli auguriamo sia una lunga carriera sportiva ricca di soddisfazioni.

In un campionato che per la prima volta ha visto la partnership tra Federazione Italiana Pallacanestro e NBA Italia, cui hanno partecipato solo nel Lazio oltre 100 rappresentative, i giovani atleti ladispolani sono arrivati in cima alla piramide e sono ora pronti ad affrontare il difficile percorso, ma non impossibile, che potrebbe portarli alle finali nazionali di fine maggio; prima pero’ dovranno superare i vincitori dell’altra Conference regionale, la Western, e poi si vedra’.

Nel frattempo complimenti alla Dinamo e ai Dinamos, che con un percorso quasi netto (14 vittorie e 2 sole sconfitte), ieri si sono tolti una bellissima soddisfazione che certamente ricorderanno per sempre”.