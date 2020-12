I desideri dei bambini sui cartoncini: l'idea della Biblioteca dei Piccoli di Fiumicino - Terzo Binario News

La Biblioteca dei Piccoli invita bambini e bambine, ragazzi e ragazze ad esprimere i propri

desideri, sogni e/o paure collegati alle prossime festività natalizie, scrivendoli su cartoncini

colorati che decoreranno, dopo opportuna plastificazione, l’albero di Natale nella corte della

casa della Partecipazione.

La proposta natalizia offre a grandi e piccoli un’occasione per condividere le emozioni e gli stati

d’animo generati dalle condizioni di vita imposte dalla lotta al contagio del Convid-19.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, per regolamentare i percorsi e le distanze tra le persone

nell’area della corte, la consegna dei cartoncini potrà avvenire soltanto su prenotazione a partire da martedi 15 dicembre 2020. La richiesta di prenotazione può essere inviata via mail all’indirizzo bibliodeipiccoli.10anni@gmail.com, specificando nell’oggetto “Ghirlande di piccoli pensieri”.

La consegna dei cartoncini ai volontari avverrà nei giorni e negli orari di apertura della biblioteca. Il 24 dicembre è previsto un piccolo evento: una rappresentanza simbolica di bambini e genitori, sorteggiati tra i partecipanti all’iniziativa, leggerà ad Alta voce tutti i messaggi che hanno decorato l’albero; seguirà la lettura di alcune storie a carattere natalizio disponibili nel catalogo della BdP e presentate nel “Calendario delle storie dell’avvento”. L’evento potrà essere seguito in diretta attraverso la pagina Facebook della Biblioteca dei Piccoli.