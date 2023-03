I Cugini di Campagna a Santa Marinella per San Giuseppe • Terzo Binario News

Si svolgerà dal 16 al 19 marzo il programma di festeggiamenti in onore di San Giuseppe che quest’anno vedrà la presenza anche di un gruppo musicale di fama nazionale molto amato dal pubblico ovvero i Cugini di Campagna.

Il concerto gratuito si svolgerà sabato 18 marzo alle ore 21 nella location di piazza Trieste.

Nel centro storico torneranno le caratteristiche bancarelle . Il ricco programma di manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale sono state illustrate questa mattina dal sindaco Tidei dalla delegata al centro storico Maura Chegia e dall’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella.

In occasione della festa del Patrono di Santa Marinella, il sindaco ha emesso un’ordinanza per rendere e fruibili a titolo gratuito i parcheggi a pagamento del centro storico ma nelle sole giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo. L’intrattenimento musicale, ricreativo e il tradizionale mercatino dell’artigianato saranno allestiti nell’area dell’ex Fungo, su via della Libertà, in Piazza Trieste e in Piazza Civitavecchia, lato mare. Al fine di garantire la sicurezza stradale e la incolumità pubblica, è stato chiesto ai proprietari del parcheggio sterrato in prossimità della statale Aurelia, adiacente l’Arena Lucciola, di renderlo disponibile per coloro che vogliono prendere parte agli eventi. . Saranno riservati alle persone diversamente abili,n 4 posti in Piazza Civitavecchia. Parte del centro storico sarà chiuso al traffico per permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti che saranno organizzati nel rispetto della ricorrenza religiosa e per onorare le antiche tradizioni popolari divenute negli anni importanti momenti di aggregazione, ritrovo e socializzazione Per questo domenica 19 nel pomeriggio si svolgerà la tradizionale processione dei fedeli seguita dalla celebrazione della Santa Messa e per finire il tanto amato spettacolo di fuochi di artificio ”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei