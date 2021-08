I controlli dei Carabinieri su Litorale fra ubriachi alla guida, spaccio e nostromi improvvisati - Terzo Binario News

Il dispositivo di sicurezza messo in atto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che ha visto l’impiego di numerose pattuglie e della Motovedetta d’Altura, come disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, lungo il litorale in occasione della festività di Ferragosto, in particolare sulle principali arterie di collegamento e sulle spiagge, al fine di assicurare una netta percezione di sicurezza e vicinanza ai numerosi vacanzieri, ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre due.

Nello specifico:

– i Carabinieri del dipendente NOR-Sezione Radiomobile hanno arrestato:· un 24enne per lesioni personali, violenza o minaccia a P.U., resistenza a P.U. e guida in stato d’ebrezza alcolica. Sottoposto a controllo a bordo dell’autovettura di sua proprietà in evidente stato d’ ebbrezza alcolica, il giovane dava in escandescenze scagliandosi contro i militari, opponendo resistenza e procurandogli lievi lesioni prima di essere bloccato. L’arrestato è stato successivamente condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari;· un 54enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di 1 kg di marijuana e di 7 piante della stessa sostanza. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari;

– i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra e quelli della Stazione di Santa Severa hanno denunciato un 45enne bulgaro e un 34enne italiano, perché sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in evidente stato d’ebbrezza alcolica, come confermato da accertamento tecnico effettuato con apparato etilometro;

– i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno segnalato alla Prefettura UTG di Roma, un 19enne trovato in possesso di 1 g di hashish;

– i Carabinieri della Sezione Navale – Motovedetta hanno elevato due contravvenzioni amministrative ai sensi degli artt. 53/7 dgls 2005 del 18 mag 2005, a carico di due conducenti di natanti, poiché sprovvisti di certificazioni per la navigazione, per un importo totale di € 2.000.