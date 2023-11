I consiglieri Petrillo e Miccoli solidali con Paola Meloni: "Inaccettabili gli insulti rivolti da Catini" • Terzo Binario News

“Condanniamo fermamente l’atteggiamento inaccettabile del consigliere di maggioranza di destra di Fiumicino, che ha rivolto ingiurie sessiste e offensive alla consigliera Paola Meloni. Le parole usate, come “Taci e a cuccia”, sotto un post nel quale la nostra collega chiedeva spiegazioni, sono offensive e indegne di un rappresentante pubblico”. Lo affermano i consiglieri della Lista Civica Ezio Angelo Petrillo e Giuseppe Miccoli.

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla consigliera Paola Meloni e chiediamo al Sindaco e alla maggioranza di prendere distanze e provvedimenti immediati contro il consigliere responsabile di tali affermazioni, dimostrando che comportamenti discriminatori non saranno tollerati nella nostra comunità.

Come Lista Civica ribadiamo la necessità di un ambiente politico rispettoso, inclusivo e equo: comportamenti misogini e discriminanti non sono e non devono essere tollerati. Non si possono derubricare simili insulti a ‘scherzi’ o a ‘scivoloni’. Non è normale che, malgrado i tantissimi sforzi nel contrastare fenomeni di violenza siamo ancora qui a registrare una misoginia tanto forte e diffusa e spesso sbandierata. Non si può tollerare soprattutto quando a farlo è un rappresentante dell’amministrazione pubblica.

Rimarremo vigili nel garantire il rispetto e la dignità di ogni membro del Consiglio Comunale, senza alcuna forma di discriminazione. La politica deve essere un esempio di integrità e rispetto, valori fondamentali per una società giusta e equa, non altro”.

I consiglieri della Lista Civica Ezio – Angelo Petrillo e Giuseppe Miccoli