I consiglieri di opposizione: "I beni comunali di Montalto in malora" • Terzo Binario News

“Mentre la maggioranza Socciarelli continua a governare dando colpe alle

precedenti amministrazioni riceviamo alcune segnalazioni che riguardano

lo stabile Maratonda nei pressi del palazzetto dello sport nel quartiere

ex case Enel.

Nello specifico sembra che sia diventato ricovero di fortuna per immigrati che ci trovano riparo per trascorrere la notte.

Una struttura che non può morire così e che deve essere almeno

salvaguardata e controllata. All’interno ci sono costosi materiali che

la Vicesindaca dovrebbe conoscere bene e che vanno difesi da atti

vandalici o probabili e possibili ruberie.

Ne va del buon vivere civile e sicurezza di tutto il quartiere. Signora Sindaca, non basta oscurare le notizie negative per far si che non esistano. Ancora aspettiamo

notizie sulla “pronta” riapertura del ricovero per anziani Villa Ilvana

da lei chiusa ad agosto 2023. E che dire della piscina abbandonata a se

stessa con le porte antipanico aperte che vede al suo esterno parcheggiate da mesi le impalcature per lavori mai partiti. Aspettiamo che anche lì entrino persone non autorizzate a fare danni ? E in questi casi dare le colpe agli altri non ha senso né giustificazioni.

Anche se va bene, non basta dare una mano di vernice ai giochi per bambini dei giardini pubblici per salvarsi la faccia. I problemi purtroppo sono altri e ben

più seri per Montalto e Pescia”.

Comunicato sottoscritto da Benni Luca, Brizi Angelo, Corniglia

Francesco e Di Giorgio Angelo