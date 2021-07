I concerti di Ladispoli: per pochi e meglio se tecnologici - Terzo Binario News

Tre nomi importanti della musica italiana si esibiranno a Ladispoli quest’anno ovvero Arisa, Giusi Ferreri e i Kolors e gratuitamente. Ma ai ladispolani sarà concesso assistere a un solo spettacolo. Guai se a qualcuno piacesse più di un cantante: dovrebbe effettuare un scelta.

“In base alle norme vigenti in materia anti covid il numero di spettatori per ogni concerto non potrà superare le mille unità. Siamo dispiaciuti e comprendiamo benissimo come si tratti di un numero irrisorio per artisti molto conosciuti come quelli che avremo il piacere di ospitare.

Per soddisfare il maggior numero possibile di appassionati abbiamo stabilito che non sarà possibile partecipare a più di uno spettacolo” scrivono da palazzo Falcone.

Decisione del Comune abbastanza incomprensibile. D’accordo gli ingressi contingentati ma la limitazione sui gusti musicali è una novità anche sul Lido di Torre Flavia. E se rimarranno posti vuoti, amen.

Forse serviva un posto capace di accogliere un numero maggiore di spettatori ma meglio sparare nomi e mandarci massimo mille persone piuttosto che pensare ai propri concittadini.

E a questi ultimi si è pensato ancora meno con la prenotazione: infatti al momento di stampare il biglietto ciò è stato impossibile: la procedura si interrompe e quando c’è da cliccare su “stampa” questa operazione risulta impossibile. anche su questo aspetto evidentemente la mancanza è emersa, tant’è vero che il pdf sarà disponibile solo da domani e si è dovuti correre ai ripari, visto che stava per essere presa d’assalto – in senso lato, ovviamente – la Pro Loco.

Il che non ha certo aiutato chi non è avvezzo di tecnologia.

Per non parlare delle lamentele che sono conseguite.

Insomma, mutuando un detto di questi tempi, con l’estate si parte “bene, ma non benissimo”.

a.v.