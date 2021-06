I concerti della parrocchia di San Giuseppe a Santa Marinella - Terzo Binario News

Anche quest’anno la parrocchia di San Giuseppe in S. Marinella si propone come l’unico punto di riferimento per la grande musica classica sul territorio.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ed ancora una volta in assenza di qualsivoglia contributo o sovvenzione da parte degli Enti pubblici, la parrocchia ha ufficialmente presentato una stagione concertistica dal suggestivo nome “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, con 9 concerti di assoluto livello.

Si comincia venerdì 25 giugno alle 19,30 con il programma “DONNE IN CANTO”, un originale viaggio tutto al femminile tra Musica e Parole. Protagoniste le allieve della classe di canto della maestra Claudia Giordano, accompagnate al pianoforte da Rosalba Lapresentazione.

Nel corso del concerto verranno eseguite celebri arie d’opera di Bellini, Mozart, Puccini, Rossini, Verdi, romanze della tradizione napoletana e persino brani tratti dalle colonne sonore di notissimi film Disney, come “Gli Aristogatti” e “La Sirenetta”.

Ecco qui di seguito il calendario completo degli altri concerti.

Il cartellone presenta cinque appuntamenti con il M° Stefano Mhanna: violino solo domenica 11 luglio alle 20,15 (Terrazza sul porticciolo); violino, pianoforte ed organo alle 21,15 nella chiesa di S. Giuseppe il 23 luglio, il 6, 20 e 27 agosto. Sempre nella chiesa di San Giuseppe, venerdì 30 luglio alle 21,15, Concerto di Arie Sacre eseguito dai solisti dell’Associazione “Il Melodramma” diretta dal M° Roberto Magri. Infine due concerti dedicati alla musica lirica ed alle romanze della tradizione napoletana, anch’essi a cura dell’Associazione “Il Melodramma”: il 13 e 29 agosto alle 21,15 nella Sala-Teatro parrocchiale.

Per avere maggiori informazioni sui concerti si può consultare il sito www.stjosephchoir.it oppure si può scrivere a organumperla@libero.it oppure ancora telefonare al n° 348-8748548.