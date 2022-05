I comuni del Lazio potranno avere cimiteri per animali domestici - Terzo Binario News

Porrello, vicepresidente consiglio regionale: “Primo via libera alla nostra proposta di legge”

Primo via libera alla proposta di legge che prevede la possibilità per i Comuni di realizzare dei luoghi dove poter seppellire gli animali domestici. La Commissione Sanità ha infatti approvato il testo che ora dovrà ricevere l’approvazione definitiva dal Consiglio Regionale in aula.

A tal proposito il vice presidente del consiglio regionale Devid Porrello afferma:

“La proposta di legge sui cimiteri per gli animali è molto importante perchè va a dare regole certe sull’argomento, al momento disciplinato solo da un Regolamento europeo che prevede l’incenerimento o la sepoltura solo nel caso in cui si abbia a disposizione un terreno privato. Con questa legge, che abbiamo presentato nel 2018 e che adesso è confluita in un testo unificato, vogliamo far si che quel legame che si è creato in vita con l’animale domestico non venga spezzato e prosegua anche dopo la morte, assecondando il desiderio di tutti color che li considerano come parte integrante della famiglia. Oltre all’aspetto affettivo, la legge darà risposte certe anche in termini igienico-sanitari, individuando dei luoghi precisi dove realizzare i cimiteri e garantendo una gestione controllata tramite un registro delle sepolture e continue verifiche da parte della Asl competente, in questo modo si va a eliminare il rischio di inquinamento delle falde acquifere causato dall’eventuale seppellimento non autorizzato degli animali e anche il rischio di diffusione di malattie, nel caso in cui le spoglie vengano gettate nei cassonetti dell’immondizia”.