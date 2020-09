I Cobas: "Infiltrazioni d'acqua al Grassi di Ostia" - Terzo Binario News

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che in data 24 settembre u.s. è crollato, a causa di “infiltrazioni d’acqua” dovute alla pioggia, presso l’ospedale G.B. Grassi di Ostia, parte del controsoffitto dell’Utic/Cardiologia.

Tale situazione che si era già più volte verificata in passato (v. 11.08.2015 e 19.10.2015) era stata puntualmente segnalata da questa O.S. attraverso prese di posizioni pubbliche e riportata anche a mezzo stampa. In una di queste circostanze si era reso necessario persino l’intervento dei Vigili del Fuoco che ne constatarono l’inagibilità con conseguente trasferimento d’urgenza di alcuni pazienti con alta complessità assistenziale, collegati a macchine di monitoraggio ed assistenza cardiorespiratoria.

Tali situazioni non possono che generare non solo difficoltà e disagi, ma profonda preoccupazione per i rischi che potrebbero correre operatori e utenti, in considerazione, peraltro, della possibilità reale che possano verificarsi sempre più frequentemente eventi atmosferici avversi.

La scrivente O.S. tenuto conto che già in passatosono stati effettuati lavori e interventi di manutenzione straordinaria che hanno comportato una spesa anche di diversi milioni di euro, chiede, al fine di evitare il ripetersi di questi incresciosi episodi, che vengano effettuate con urgenza tutte le necessarie verifiche e controlli per l’intera Struttura Ospedaliera, così da poter effettuare gli opportuni, necessari e adeguati interventi.

Certi di un Vs. sollecito riscontro si porgono distinti saluti,

p. il Cobas Asl Rm 3

le/i Delegate/i R.S.U.

Elisa Palanga – Domenico Piacente – Claudia Piermaria

il Referente Cobas Asl Rm3

Cesare Morra