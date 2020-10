I Cittadini per il Referendum a Minghella: "Vanno rettificate le affermazioni dell'assessore di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“Per correttezza di informazione e per onestà intellettuale siamo costretti a dover rettificare le numerose dichiarazioni false e sbagliate effettuate dall’assessore Minghella in riferimento ai referendum comunali. In appena dieci minuti di intervento, infatti, sono state talmente tante le inesattezze, che non possono passare inosservate.

La critica portata al Comitato referendario si basava esclusivamente sul fatto che venga utilizzato il termine “privatizzazione”. La cosa oltre a essere falsa è anche sbagliata. Abbiamo sempre parlato degli strumenti di cui l’Amministrazione intende servirsi.

Chiaramente spieghiamo ai cittadini a differenza di quello che fa l’amministrazione, che le operazioni oggetto dei quesiti, verranno portate avanti mediante la finanza di progetto, il partenariato pubblico/privato e la concessione.

Utilizziamo il termine “privatizzazione di fatto” perché riteniamo, credendo di interpretare il pensiero di tutti, che quando si concede un bene pubblico per 60 anni, come sta facendo la Giunta di cui Minghella fa parte, si possa tranquillamente parlare di una vera e propria privatizzazione di fatto, che priverà il Comune delle entrate relative alle concessioni, impedendogli di fronteggiare le attuali difficoltà economiche e programmare un futuro roseo.

E ci ricolleghiamo a un’altra informazione errata rilasciata dall’assessore, che ha parlato di concessioni decennali, mentre in tutti gli atti approvati si parla di assegnazioni che vanno dai 20 ai 60 anni. Atti tutti discussi e votati da Minghella. È stato anche detto che nei moduli referendari è contenuta l’incriminata parola “Privatizzazioni”. Niente di più falso, visto che nei 5 moduli vengono riportati esattamente i testi degli atti amministrativi approvati dallo stesso Minghella. Inoltre il testo definitivo dei quesiti è stato redatto dall’apposita commissione, come da regolamento approvato sempre anche da Minghella. Sarebbe lecito chiedere all’assessore come mai non conosca il contenuto degli atti che lui stesso approva. La stessa confusione si è palesata quando l’assessore ha tentato di appropriarsi della paternità dell’approvazione degli strumenti di Partecipazione Popolare. Ricordiamo infatti che la maggioranza ha bocciato la proposta di introduzione del referendum abrogativo, temendo che il volere dei cittadini potesse opporsi alle Sue decisioni.

E ancora Minghella ha dichiarato che la raccolta firme viene effettuata dall’associazione Il Paese che Vorrei. Ovviamente anche questa notizia è falsa. I 5 quesiti referendari sono promossi dal Comitato dei cittadini per i referendum “Santa Marinella per il Bene Comune”, al quale hanno aderito diversi soggetti politici cittadini ( lo stesso Paese che Vorrei, Amici di Beppe Grillo, L’Ancora, Il Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, 4 consiglieri comunali, stanno collaborando componenti di FdI e Lega ) e si sono dichiarati favorevoli alla consultazione popolare anche PD e Sinistra Democratica.

Infine l’assessore ha affrontato la discussione come se l’unico bene pubblico oggetto dei referendum fosse lo stabilimento della Perla del Tirreno. Anche questo è falso, in quanto i referendum riguardano altri beni appartenenti alla città e cercano di rispondere a una campagna organica dell’amministrazione.

• Affermazione del tutto strampalata e falsa è quella che il Comitato chieda di far pagare le opere necessarie ai cittadini. e in questa fase dell’intervista l’assessore ha dato il meglio di se. Ha affermato infatti che il bando regionale scaduto l’8 ottobre riguardasse esclusivamente enti collegati, siti archeologici e innovazioni informatiche e non fosse possibile prevedere la ristrutturazione della passeggiata. Riportiamo di seguito tutti gli altri obiettivi del bando che il buon assessore non ha letto o ha fatto finta di dimenticare: “ lo sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili e sostenibili, volte al miglioramento dei contesti ambientali costieri”; “salvaguardare e migliorare la qualità dei centri abitati costieri con operazioni indirizzate alla valorizzazione degli spazi collettivi”; “innalzamento del livello della qualità della vita dei residenti, dell’accessibilità e fruibilità dei luoghi e dell’attrattività turistica”; “recupero delle aree prospicienti la costa, valorizzando l’attrattività dei luoghi in conformità con i principi di tutela ambientale del paesaggio”; “migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli arenili alle persone diversamente abili”; “potenziamento di strutture connesse all’uso balneare, che pongano particolare attenzione ai bisogni dei più vulnerabili.

Il bando, quindi, avrebbe potuto portare sino a tre milioni di euro a fondo perduto per riqualificare il sito senza chiedere un solo quattrino ai cittadini, garantendo allo stesso tempo l’entrata delle future concessioni nelle casse del Comune. A Cerveteri ad esempio hanno presentato un progetto per riqualificare l’intero lungo mare. Cosa hanno di differente da noi? L’Amministrazione ceretana ci ha detto che ha lavorato assiduamente al progetto per 6 mesi. Forse proprio questa dedizione la differenzia dalla nostra.

Potremmo continuare a lungo con la serie di errori e inesattezze dell’intervento dell’assessore ma per pudore preferiamo fermarci qui.

Ci chiediamo solamente come sia possibile che Minghella non sapesse determinate informazioni o come possa aver sbagliato così grossolanamente determinate dichiarazioni. Siamo convinti della buona fede dell’assessore, così come lo eravamo quando ci raccontava che Santa Marinella fosse un comune ricco, con 7 milioni di attivo…e all’improvviso una brutta mattina ci siamo risvegliati in default!

Comitato dei cittadini per i referendum Santa Marinella per il Bene Comune