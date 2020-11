I cittadini del Messico di Ladispoli: "Bene i lavori, male la manutenzione" - Terzo Binario News

Alcuni cittadini del quartiere Messico intervengono in seguito alla conclusione dei lavori nella loro zona.

“Leggiamo il comunicato del Sindaco Grando in merito ai lavori di riqualificazione del quartiere Messico ma dobbiamo osservare, oltre alla pregevole iniziativa di fare lavori di arredo urbano, che la relativa manutenzione, come sempre, lascia a desiderare.

Infatti, la messa a dimora di alberi, limitrofi alla passerella sul Sanguinara, con la mancanza di innaffiatura è andata, in gran parte, alla malora. Peraltro, durante i mesi scorsi, da vari residenti della zona era stato fatto presente, anche a mezzo stampa questa grave mancanza, che significa aver speso soldi e tempo e recuperato molto poco.

Spiacevole osservare che cose pregevoli svaniscono per mancanza di cura ed attenzione. Non parliamo del manto erboso dei giardini di via Trapani, dove il calpestio ha infittito il terreno e non cresce un filo di erba”.

