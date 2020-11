I ciclisti: "Strade chiuse a Tolfa sebbene ci passino tutti" e Landi replica: "Pericolose" - Terzo Binario News

Un cicloamatore si lamenta per la chiusura di una strada di Tolfa. Il sindaco Landi spiega il perché della decisione.

“Trovo assurda, ma magari è solo una mia opinione, la chiusura al transito

di una intera strada comunale per km – dice il ciclista – forse per una frana di 50 metri che esiste da decenni e non pregiudica la percorrenza degli altri tratti.

Tratti peraltro contornati da campagna percorribile a piedi, ma NON in bici secondo il comune di Tolfa! infatti quello che maggiormente mi ha spronato a segnalare la vicenda è l’inclusione al divieto delle bici”.

La risposta del sindaco Luigi Landi: “Per prima cosa viene la salvaguardia e la sicurezza delle persone. chi va in bici deve essere consapevole che lì si cade e serve la segnaletica perché altrimenti il Comune rischia le cause. I percorsi per bici ci sono ma lì non si può andare, è un tratto dissestato, ripido che non va percorso a prescindere. Non solo: è rischioso anche per il possibile passaggio di un mezzo che viene di fronte. Quelle strade sono pure peggiorate notevolmente negli ultimi tempi sebbene siano storiche per i ciclisti. L’ordinanza è stata emessa l’estate scorsa”.