I cento anni del cavalier Antonio Bresciani: gli auguri di Ladispoli - Terzo Binario News

“Il Cavalier Antonio Bresciani non ha certamente bisogno di presentazioni.

Come tutti sanno è stato uno degli ideatori della Sagra del Carciofo Romanesco ed è sempre stato impegnato in prima linea per la crescita e lo sviluppo della nostra città.

Insomma, è uno di quei personaggi che hanno contributo a scrivere la storia di Ladispoli.

Tanti auguri di buon compleanno Antonio e grazie per essere sempre stato un esempio da seguire. Ti vogliamo bene

Il sindaco

Alessandro Grando