I Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis nella Cattedrale di Civitavecchia • Terzo Binario News

A officiare la funzione il vescovo Ruzza, presenti i sindaci del comprensorio e i comandanti di tutti i Corpi

Ieri in Cattedrale a Civitavecchia è stata celebrata la Virgo Fidelis protettrice dei Carabinieri.

A officiare la funzione religiosa il vescovo Gianrico Ruzza. Presenti le autorità civili, come i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni del territorio, oltre ai comandanti dei Corpi di stanza in città insieme alle associazioni combattentistiche e d’arma.

A fare gli onori di casa ovviamente gli uomini e le donne dell’Arma che il comandante della Compagnia di Civitavecchia capitano Mattia Bologna ha voluto ringraziare e omaggiare non solo coloro che sono sotto il suo comando (“Solo negli ultimi mesi alcuni Carabinieri hanno rischiato in prima persona per assolvere ai loro compiti”) ma anche nel passato con Salvo D’Acquisto che ne incarna l’esempio più fulgido, a testimonianza della missione che la stessa Virgo Fidelis suggerisce: la purezza unita alla fedeltà.