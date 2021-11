I cagnoloni Nella e Rex degli anziani di Ladispoli adottati da Francesca Albanese - Terzo Binario News

“Questi sono Nella e Rex, i cani che hanno vegliato la loro padrona deceduta per giorni in casa. Nella era una adozione da parte di una volontaria di Guidonia, Francesca, che saputo ciò che è successo ha immediatamente espresso il desiderio di prendere tutti e due i cani proprio per onorare la memoria della loro splendida padrona deceduta.

Dunque queste due meraviglie di creature saranno affidate a lei e non dovranno soffrire in un box freddo ed umido di un canile.

Un semplice grazie a questa splendida Volontaria è troppo riduttivo, perché lei ha compiuto un miracolo. Sono due cani di taglia grande, una anziana e l’altro gravemente malato…Francesca sei un angelo…da tutti noi di FareAmbiente Ladispoli un grazie di cuore e che Dio ti benedica sempre.

Il Comandante della Polizia Locale Blasi, sentito ieri dalla nostra responsabile, si è messo immediatamente a disposizione per dare la possibilità a Francesca Albanese di prendersi cura dei due cani ed ecco il lieto fine. In foto con la responsabile di FareAmbiente Ladispoli c’è, sulla vostra sinistra, Francesca Albanese, volontaria stimata di Sant’Angelo Romano colei che si occuperà di aiutare ed accudire queste due creature. Un milione di grazie e di auguri da tutti noi con tutto il cuore”.

FareAmbiente Ladispoli