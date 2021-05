I Cadetti della Tirreno Civitavecchia brillano a Rieti - Terzo Binario News

Al campionato di società Cadetti la Tirreno Atletica dice la sua. Allo stadio Guidobaldi di Rieti prima giornata della fase regionale per i nati 2006-2007 con diverse prestazioni importanti dei biancazzurri.

Nel mezzofondo, Leonardo Dolci affronta i 1200siepi con caparbietà e taglia il traguardo al secondo posto con il record stagionale di 3’36”43.

Per le corse, i 1000m con Fabio Massimo Baliva e Alessio Gabella: per entrambi una gara coraggiosa fin dalle prime battute e capaci di uscire fuori nel finale ottenendo i record personali. I 1000m sono una distanza appannaggio di Sara Pontani e Myriam Tofi: gara di testa per le portacolori civitavecchiesi con Sara che, dopo lo sparo, prende subito la prima posizione per non abbandonarla più fino all’arrivo. Myriam che, dopo una gara coraggiosa, perde il secondo posto per inesperienza proprio sul filo di lana: 3’05”78 e 3’06”81 i loro tempi.

Nei 100ostacoli Matteo Bonamano si prende una grande rivincita sulla gara precedente, mostrando il suo vero valore. Esordio sugli 80m per Consuelo Giovagnoli, corsi fino all’ultimo metro con il giusto assetto dopo un buon avvio dai blocchi di partenza. I 300m vedono alla partenza Matteo Erriquez. Dalle pedane dei salti, Gloria de Santis e Asia Bernardini abbandonano per una giornata le corse per dare il giusto contributo al vessillo di Civitavecchia e portare punti preziosi per il campionato di società. Per loro sacrificio sì ma approccio prudente e poca convinzione nelle proprie possibilità.

Dalla gabbia dei lanci Daniele Cersosimo scaglia l’attrezzo a 18,84m battesimo agonistico con il disco da 1,5kg veramente buono. «Atleti che non finiscono mai di stupire – il pauso orgoglioso del presidente biancazzurro Claudio Ubaldi – sia per l’impegno profuso sia per le prestazioni fatte registrare nel capoluogo sabino. Oltretutto bisogna considerare che la categoria Cadetti ha iniziato per prima la stagione agonistica, passando dai cross di gennaio alle gare sul giro di pista. L’aspetto più sorprendente è la grande capacità di concentrazione che contraddistingue questi ragazzi. Il futuro è roseo per questa categoria ancora tutta da coltivare».